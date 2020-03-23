الضرائب تمد فترة تقديم الإقرارات للأشخاص الطبيعيين حتى 16 أبريل

كتب- مصطفى عيد:

أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، في بيان اليوم الاثنين، أنه تقرر مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين حتى 16 أبريل المقبل، وذلك بعد انتهاء المدة القانونية المقررة لها في 31 مارس الجاري.

وقال عبد القادر إن هذا القرار يأتي حرصا من المصلحة ووزارة المالية على التيسير على الممولين وحفاظا على صحة وسلامة الممولين والمحاسبين والعاملين بالمصلحة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من الازدحام وتقليل التجمعات بأماكن العمل المغلقة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا القرار بعد أن سبق وأعلنت مصلحة الضرائب مد مهلة تقديم الاقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعيين حتى 9 أبريل المقبل.

وأشار عبد القادر إلى أن المصلحة ألغت رسوم دخول الأفراد على الشبكة الإلكترونية لتقديم الإقرارات (لهذا الموسم فقط)، وذلك لتشجيعهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، وتفاديا للزحام بالمأموريات، مناشدا الممولين من الأشخاص الطبيعيين الاستفادة من هذه الخدمة وتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.

وأكد أنه يمكن لجميع الممولين إذا واجهتهم أية مشكلة عند تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونياً الاتصال بالخط الساخن لمركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة، وهو (16395) من الساعة التاسعة صباجا حتى الثالثة عصرا يوميا عدا الجمعة والسبت.

وأضاف عبد القادر أن هذا المركز سيقدم كل الدعم والمساعدة لتقديم الٌإقرارات الضريبىة إلكترونيا، والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات من خلال مجموعة مدربة ومتميزة من العاملين بالمصلحة.

وذكر أن هناك مكاتب لخدمة الممولين بجميع مأموريات المصلحة البالغ عددها 239 مأمورية على مستوى الجمهورية لتيسير تقديم الإقرارات، والرد علي جميع الاستفسارات، وتوعية الممولين بمزايا قانون الضرائب على الدخل وما يتضمنه من تيسيرات، ومساعدتهم على تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا.

وقال عبد القادر إنه في إطار التعاون والتنسيق بين مصلحة الضرائب والغرف التجارية لخدمة المجتمع التجاري، يمكن للممولين من الأشخاص الطبيعيين تقديم إقراراتهم الضريبية الورقية أوالإلكترونية بمكاتب الإرشاد الضريبي بالغرف التجارية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى المأموريات المختلفة، وذلك منعاً للتزاحم بالمأموريات الضريبية في ظل الظروف الراهنة.

وأكد أنه يتواجد بمكاتب الإرشاد الضريبي بالغرف التجارية عاملون من ذوي الخبرة والكفاءة في آلية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، والإجابة على أية اسئلة أو استفسارات من الممولين.

وناشدت مصلحة الضرائب جميع الممولين عدم الانتظار إلى نهاية المهلة الممنوحة لتقديم إقراراتهم الضريبية حتى لا يحدث تكدس وازدحام بالمأموريات الضريبية حفاظا على سلامتهم.