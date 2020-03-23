رئيس البنك الأهلي: 4.5 مليار جنيه مبيعات شهادة 15% في أول يوم لطرحها

كتبت-منال المصري:

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن مبيعات الشهادة ذات فائدة 15%، بلغت 4.5 مليار جنيه في أول يوم من طرحها أمس الأحد.

وبدأ بنكا الأهلي ومصر، أمس الأحد، طرح شهادة الادخار الجديدة ذات أجل عام واحد بعائد 15% هو الأعلى في مصر، حيث يقدم البنكان الشهادة إلكترونيًا، أي من خلال خدمات الإنترنت بانكنج أو الموبيل بنكنج، وذلك حرصًا من البنكين على عدم التكدس في فروعه.

وأشار عكاشة في تصريحات لمصراوي إلى أن نسبة 80% من المبيعات تمت عبر الإنترنت بانكنج و الموبيل بانكنج أو مراكز الاتصال بخدمة العملاء بالبنك.

وسمح البنك البنك الأهلي أول أمس بإتاحة خدمة الاشتراك في خدمة الموبايل بانكنج عبر الإنترنت دون الحاجة للذهاب إلى أحد فروع البنكين لطلب الاشتراك، مثلما كان معمول سابقا.

وتمنح الشهادة عائد 15% سنويا لمدة عام يصرف عائدها شهريا، وهي أعلى فائدة في الجهاز المصرفي.

وتبدأ فئات الشهادة من ألف جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها أيضا.

ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار)، وذلك وفقا لقواعد الاستراداد والشروط والأحكام المنظمة.