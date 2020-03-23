وزير البترول: نستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الغاز الطبيعي

كتب- مصطفى عيد:

قال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن استراتيجية الوزارة الجاري تنفيذها حاليا تهدف إلى استمرار زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة القومية للغازات الطبيعية وأطوالها لمقابلة الزيادة في إمدادات الغاز الطبيعي.

وأضاف في بيان اليوم الاثنين، إن الوزارة تنفذ الاستراتيجية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الاستراتيجية لتدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي في مختلف مناطق صعيد مصر ودلتا النيل والوجه البحري، لتغذية المشروعات القومية الكبرى مثل محطات الكهرباء إلى جانب تغذية مختلف القطاعات الاقتصادية والمنزلية.

و أشار الملا إلى أن مشروعات تطوير وتدعيم قدرة الشبكة القومية لنقل وتوزيع الغاز الطبيعي تُعد أحد المحاور الهامة التي ستلعب دوراً كبيراً في تحقيق مشروع مصر القومي لتحويلها إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز و البترول.

وأكد وزير البترول على أهمية الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية كونها أحد الأنشطة الهامة المنوطة بتحسين الأداء وزيادة الإنتاج من خلال حماية الأفراد والمعدات والمنشآت والحفاظ على بيئة العمل.

وأكد علي أهمية استخدام التكنولوجيات الحديثة لحماية وصيانة خطوط الشبكة القومية للغازات والاستمرار في رفع كفاءة الشبكة .

جاء ذلك خلال رئاسته لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) لاعتماد نتائج أعمالها خلال عام 2019 بحضور المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والمحاسبة نيرمين عبد الفتاح وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات .

وخلال الجمعية عرض المهندس ياسر صلاح الدين رئيس مجلس الإدارة - نتائج أعمال الشركة خلال عام 2019، والتى أظهرت تطور الكميات الموزعة من الغاز الطبيعى على قطاعات الاستهلاك بالسوق المحلى لتبلغ 63.8 مليار متر مكعب مقابل 61.5 مليار متر مكعب عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 4 %.

وكان لقطاع الكهرباء الأولوية الأولى حيث تم تأمين إحتياجاته والتي تمثل نسبتها حوالى 58 % من إجمالى الإستهلاك بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة البترول لتوفير المازوت كوقود بديل، بحسب رئيس الشركة.

وأضاف أن (جاسكو) نفذت عدة مشروعات لتدعيم أطوال الشبكة القومية للغازات الطبيعية ليصل إجمالى أطوالها مع نهاية عام 2019 إلى 7850 كم وطاقة النقل إلى 250 مليون متر مكعب / يوم.

وأشار إلى الحرص على استمرار تطوير أعمال التشغيل والإدارة للشبكة القومية للغازات من خلال إدارات الشركة المختلفة و مركز التحكم القومى ( ناتا ) لمواجهة التوسع المستمر في الشبكة باستخدام أحدث التكنولوجيات لاستمرار التشغيل الآمن.