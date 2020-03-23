وزارة الصناعة تستأنف العمل بمقرها بعد اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا
كتب – شيرين صلاح:
قررت وزارة الصناعة والتجارة، استئناف العمل من مقر الوزارة، بعد اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بسحب بيان اليوم الاثنين.
وقالت الوزراة في بيانها، إنها ستسأنف العمل بمقرها في جاردن سيتي، اعتبارا من اليوم، بعدما كانت علقت العمل به، نتيجة اكتشاف إصابة أحد مسؤولي الوزارة بالفيروس.
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