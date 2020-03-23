أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا عيد الأم فيروس كورونا تعليق الدراسة زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة

وزارة الصناعة تستأنف العمل بمقرها بعد اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا

10:58 ص الإثنين 23 مارس 2020
وزارة الصناعة تستأنف العمل بمقرها بعد اتخاذ تدابير وقائية ضد كورونا

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

كتب – شيرين صلاح:

قررت وزارة الصناعة والتجارة، استئناف العمل من مقر الوزارة، بعد اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بسحب بيان اليوم الاثنين.

وقالت الوزراة في بيانها، إنها ستسأنف العمل بمقرها في جاردن سيتي، اعتبارا من اليوم، بعدما كانت علقت العمل به، نتيجة اكتشاف إصابة أحد مسؤولي الوزارة بالفيروس.

وزارة الصناعة فيروس كورونا اجراءات وقائية إحنا أقوى من كورونا

الخبر التالى:

وزير البترول: نستهدف زيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة الغاز الطبيعي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 327

    عدد المصابين

  • 56

    عدد المتعافين

  • 14

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 335311

    عدد المصابين

  • 97588

    عدد المتعافين

  • 14611

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:لا تنخدعوا.. الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة والقاهرة 29 درجة