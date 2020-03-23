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البنك الأهلي يبدأ تأجيل أقساط القروض وبطاقات الائتمان 6 أشهر

12:41 ص الإثنين 23 مارس 2020
البنك الأهلي يبدأ تأجيل أقساط القروض وبطاقات الائتمان 6 أشهر

البنك الأهلي المصري

قال البنك الأهلي المصري، إنه بدأ تنفيذ تعليمات البنك المركزي، بتأجيل أقساط القروض لمدة 6 أشهر اعتبارا من تاريخ تعليمات المركزي الصادرة يوم 15 مارس الجاري.

وأضاف البنك الأهلي على صفحته الرسمية على فيس بوك إن تأجيل الأقساط يشمل قروض التجزئة المصرفية للأفراد، وبطاقات الائتمان، وعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الكبرى.

وكان المركزي قرر تأجيل سداد كافة القروض لكل العملاء أفراد أو شركات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

البنك الأهلي أقساط القروض بطاقات الائتمان

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