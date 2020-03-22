البنك التجاري الدولي يعلن تأجيل تحصيل مديونية بطاقات الائتمان 6 أشهر

قال بنك التجاري الدولي CIB، إنه سيبدأ من اليوم الأحد وحتى 6 أشهر، تأجيل تحصيل المبالغ المستحقة لسداد مديونية البطاقات الائتمانية لعملائه.

وأضاف البنك على صفحته على فيسبوك، أنه لن يتم أيضًا الخصم المباشر للحد الأدنى للسداد من الحسابات الشخصية.

وقال إنه تم إعفاء حاملي بطاقات CIB بجميع أنواعها من مصاريف السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي داخل مصر، كما تمت زيادة حدود السحب النقدي المحلي.

وكان البنك المركزي المصري أعلن عن تأجيل سداد أقساط القروض و بطاقات الائتمان لمدة 6 أشهر ضمن إجراءات احترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.