"فودافون مصر" تطلق منصة "تعليمي" بالتعاون مع "نهضة مصر" ومنصة "الأضواء"

كتب- علاء حجاج:

أعلنت مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، عن تعاونها مع دار "نهضة مصر" للنشر، لإطلاق مبادرة تدعم الطلاب المصريين لاستكمال الدراسة عن بعد، بعد قرار الحكومة المصرية بتعليق الدراسة في الوقت الراهن كإجراء احترازي.

وتقتضي هذه الشراكة إطلاق مؤسسة فودافون مصر منصة تعليمية إلكترونية تتيح عليها نهضة مصر مصادر ومحتوى تعليمي رقمي من السلسلة التعليمية الأشهر "الأضواء".

وبحسب بيان صحفي صادر عن مؤسسة فودافون اليوم الأحد، سيكون الدخول على المنصة وتصفحها "مجانا" للمستخدمين، كما تضم المنصة فيديوهات شرح من قبل مدرسين متخصصين يتم إنتاجها حاليا خصيصًا لتغطي تلك الفترة الطارئة، بالإضافة إلى وسائل تقييم متعددة وأسئلة تفاعلية وأدوات تواصل مباشر مع المدرسين.

وتهدف المنصة الإلكترونية الجديدة "تعليمي" دعم الطلاب لاستكمال مسيرتهم التعليمية، كما تدعم الآباء الذين يعدون من أهم الداعمين للطلاب الآن ولمتابعة أداء أبنائهم.

قال محمد حنة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة فودافون مصر لتنمية المجتمع، إن الشراكة مع نهضة مصر، تعد من الشراكات الاستراتيجية لدعم خطوات الحكومة المصرية في ظل الأزمة الراهنة، وتتعهد فودافون بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية لتطوير المنظومة بكل مراحلها.

وقالت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر، إن فودافون شريك ستراتيجى للشركة فى العديد من المبادرات التنموية المجتمعية، واليوم تأتي هذه الشراكة مع مؤسسة ڤودافون مصر في وقت هو الأكثر أهمية للطالب المصري والعملية التعليمية التي طالما كنا شغوفين بدعمها وإثراءها".

وأضافت أن نهضة مصر قد بدأت فى عملية التحول الرقمى وانتاج المحتوى التعليمى منذ أكثر من عقدين من الزمن وهو ما مكننا من تطوير منصة الأضواء التي تضم مصادر تعليمية رقمية تساعد الطالب على استيعاب وفهم المحتوى التعليمى بشكل ميسر.

كما أكدت أن الشراكة بين منصة "تعليمي" ومنصة "الأضواء" تأتى لتوفر مصادر تعليمية تكميلية لما تقدمه وزارة التربية والتعليم على منصاتها وعلى رأسها بنك المعرفة المصرى والذى يعد من أهم وأضخم المنصات التعليمية الالكترونية على مستوى العالم.