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بنك ناصر يرفع الفائدة على شهادة "رد الجميل" إلى 15.5% سنويا

04:12 م الأحد 22 مارس 2020
بنك ناصر يرفع الفائدة على شهادة "رد الجميل" إلى 15.5% سنويا

بنك ناصر الاجتماعي

كتبت- ياسمين سليم:

قرر بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الأحد، رفع الفائدة على شهادة "رد الجميل" لكبار السن، إلى 15.5% سنويا، و15% شهريا، لتحقيق الجانب الاجتماعي التكافلي في ظل الظروف الراهنة بتوفير حياة كريمة لكبار السن وتقديم كل أنواع الدعم لهم.

ويخصص البنك هذه الشهادات لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس البنك، إن بنك ناصر يعمل على خلق غطاء آمن لأصحاب المعاشات، يساعدهم في مواجهة الأعباء المعيشية وتحقيق الاستقرار المادي لهم.

وأشار إلى أن قيمة الوديعة "الشهادة" تبدأ من ألف جنيه ومضاعفتها ولا تزيد على مليون جنيه للشخص الواحد، ويتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، ويتم تجديدها في تاريخ الاستحقاق بشكل تلقائي، ما لم يرد من العميل ما يفيد عدم رغبته في التجديد، وكذلك يمكن الاقتراض بضمانها بشروط ميسرة، وفقا للقواعد التي يقرها البنك بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

بنك ناصر الاجتماعي شهادة رد الجميل رفع الفائدة

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