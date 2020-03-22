رئيس الجمارك: إجراءات احترازية صارمة بالمنافذ لمواجهة فيروس كورونا

قال السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، في بيان اليوم الأحد، إن مصلحة الجمارك تعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف نجم أن المصلحة نسقت مع الجهات المعنية والمختصة لتطهير جميع المنافذ والمطارات والموانئ الجمركية، كما تم تشكيل لجنة جمركية بالقرار رقم 5 لسنة 2020 لمتابعة تداعيات فيروس كورونا بالمصلحة، ونشر المواد الدعائية التوعوية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وذكر أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا، وتنفيذ لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 719 لسنة 2020، ووزير المالية بتخفيض عدد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، لحماية المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار نجم إلى تقديم اللجنة المشكلة من المصلحة خطة الاحتياجات المبدئية للمنافذ والموانئ والمطارات والإدارات الجمركية من المستلزمات الطبية والمطهرات لتوفيرها وتوزيعها.

كما تم تشكيل لجان فرعية بجميع المنافذ والموانئ والمطارات والإدارات الجمركية بالتنسيق بين الإدارة المركزية للخدمات الأمنية ورؤساء الإدارات المركزية بالمناطق الجمركية الثلاثة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع المنافذ والموانئ والمطارات والإدارات الجمركية والتعامل الفوري مع أية حالات طارئة.

وشدد رئيس مصلحة الجمارك على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء من خلال تخفيض عدد العاملين للحد الذي يضمن استمرارية إنجاز العمل بكفاءة عالية خلال تلك المدة ودون انقطاع بالتنسيق بالتعاون مع الجهات ذات الصلة بجميع المنافذ والموانئ والمطارات والإدارات الجمركية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، والحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح أنه تم إصدار توجيهات خاصة لموظفي الجمارك بما يجب مراعاته عند التعامل مع المسافرين، باتباع جميع الإرشادات الطبية الصادرة من وزارة الصحة بالحرص على ارتداء القفاز والكمامة عند الحاجة للتفتيش الشخصي، والحرص على غسل وتعقيم اليدين بعد نزع القفاز والكمامة.

وأكد نجم أهمية نشر اللجنة المشكلة التوعية الصحية والمواد الدعائية والتي تتضمن معلومات عن فيروس كورونا والأعراض التي يُسببها، وسُبل الوقاية منه وضرورة تجنب الأماكن المزدحمة وتجنب مخالطة الأشخاص الذين لديهم أعراض نزلات البرد والإنفلونزا، والاهتمام بالنظافة الشخصية، حيث طبعت اللجنة "بوسترات" ويجري توزيعها على المنافذ الجمركية.

وأشار إلى قيام موظفى الجمارك بدورهم الوطنى الهام في جميع الظروف لتيسير حركة التجارة الدولية وحماية المواطنين من التهديدات الصحية والأمنية رغم احتمال تعرضهم للإصابة بالفيروس، مؤكدا حرص مصلحة الجمارك على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية وتوفير الإمكانيات اللازمة لوقايتهم وحمايتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة.