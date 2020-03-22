مع اقتراب صرف المرتب.. كيف تستخدم ماكينات الـ ATM دون خوف من كورونا؟ (فيديوجرافيك)

كتبت- ياسمين سليم:

من المنتظر أن تصرف الحكومة والكثير من مؤسسات القطاع الخاص مرتبات موظفيها خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية الشهر الجاري، وذلك تزامنا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة أو التي تنصح بها الأفراد من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومحاولات احتواء انتشاره.

ومن بين الوسائل التي يمكن أن تشكل خطر العدوى بالفيروس، في حال عدم اتخاذ الاحتياطيات الكافية، استخدام ماكينات الصراف الآلي ATM لسحب الأموال الخاصة بهم خاصة مع اقتراب فترة صرف المرتبات.

ويقدم مصراوي من خلال الفيديوجرافيك التالي أهم النصائح التي يمكن من خلالها استخدام ماكينات الصراف الآلي بشكل آمن وتجنب خطورة التعرض للعدوى، وأيضا بعض التيسيرات التي يقدمها البنك المركزي من خلال البنوك من أجل تجنب استخدام النقود الكاش أو ماكينات الـ ATM قدر الإمكان.

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