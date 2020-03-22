البورصة تواصل التعافي للجلسة الثانية والمؤشر الرئيسي يقفز بنسبة 5.9%

كتب- مصطفى عيد:

واصلت البورصة المصرية، ارتفاعها القوي للجلسة الثانية على التوالي، خلال تعاملات اليوم الأحد، معوضة بعض الخسائر الحادة التي منيت بها خلال الجلسات السابقة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 5.92% إلى مستوى 9751 نقاط مع نهاية تعاملات اليوم الأحد.

كما صعد مؤشر EGX70EWI بنسبة 3.5%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 4.27%.

وسجلت تعاملات المصريين في الأسهم خلال جلسة اليوم صافي شراء بقيمة 242.3 مليون جنيه، بيما سجلت تعاملات الأجانب والعرب صافي بيع بقيمة 175.9 مليون جنيه، و66.4 مليون جنيه على التوالي.

وكانت البورصة أغلقت تعاملات الخميس الماضي على ارتفاع بعد موجة من الخسائر الحادة وذلك بدعم من ضخ بنكي مصر والأهلي 3 مليارات جنيه للاستثمار بالبورصة، إلى جانب السماح لصندوق حماية المستثمر باستثمار حتى 10% من محفظته في الأسهم، وهي إجراءات جاءت تالية لعدد من الإجراءات التحفيزية من الحكومة إلى جانب خفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي بنسبة 3% دفعة واحدة.

وخفضت الحكومة ضريبة الدمغة على التعاملات في البورصة، وأيضا ضريبة توزيعات الأرباح، كما أجلت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 2022.