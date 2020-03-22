تعرف على أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم 22-3-2020

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 675 جنيها، وهو نفس سعر أمس.

وبلغ سعر جرام 18 اليوم 578.5 جنيه وجرام 24 نحو 771 جنيهًا، والجنيه الذهب 5400 جنيه.

واليوم هو ثاني أيام العطلة الأسبوعية في الأسواق العالمية.