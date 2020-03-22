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الإتربي رئيسا لاتحاد بنوك مصر خلفا لعز العرب.. وهشام عكاشة نائبا

12:26 م الأحد 22 مارس 2020
الإتربي رئيسا لاتحاد بنوك مصر خلفا لعز العرب.. وهشام عكاشة نائبا

محمد الإتربي

كتب- مصطفى عيد:

أعلن اتحاد بنوك مصر، اليوم الأحد، التشكيل الجديد للاتحاد وذلك برئاسة محمد الإتربي رئيس بنك مصر؛ الذي تم اختياره من قبل أعضاء الاتحاد لتولي رئاسته في دورته الجديدة لثلاث سنوات قادمة وذلك خلفا لهشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي.

وشمل التشكيل الجديد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري كنائب رئيس الاتحاد، وحسين أباظة المسئول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، كأمين صندوق الاتحاد.

ويشمل أعضاء الاتحاد في التشكيل الجديد كلا من محمد الديب رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وطارق الخولي رئيس مجلس إدارة بنك "SAIB".

كما يضم التشكيل عضوية ميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، وحسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، وأحمد إسماعيل حسن المدير الإقليمي للبنك العربي.

اتحاد بنوك مصر هشام عكاشة عز العرب محمد الإتربي البنك التجاري الدولي

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