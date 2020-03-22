تطهير سيارات المبيعات.. دومتي تعلن استراتيجية لمواجهة فيروس كورونا

كتبت- ياسمين سليم:

أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية "دومتي" عن استراتيجية الشركة لمواجهة مخاطر فيروس كورونا.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إنها عقدت اجتماع طارئ للإدارة التنفيذية وتم خلاله تشكيل لجنة لإدارة الأزمات، لوضع الارشادات الاحترازية وتوجيه سلوكيات العاملين بالشركة.

وبحسب بيان الشركة فإنه تم الاتفاق على تطبيق إجراءات على العاملين والزائرين للشركة منها متابعة الأعراض المحتملة ظهورها عليهم مثل ارتفاع درجات الحرارة أو الإعياء والتعب والإجهاد.

وضمت الإجراءات تطهير أيدي العاملين عند دخول بوابات المصنع بكحول، ورش رذاذ منه على الملابس عند الدخول وتكيف تواجد معقم اليدين، وتطهير الأحذية من خلال وضع أواني تحتوي على مطهر.

وقال البيان إن الشركة ستطهر أتوبيسات نقل العاملين يوميًا وكذلك سيارات المبيعات بعد غسيل أولي لها، بالإضافة إلى تطهير الحمامات ومقابض الصنابير المختلفة والمكاتب ودواليب العاملين.

وأضاف البيان أنه سيتم تطهير أيدي العاملين عند دخول صالات الإنتاج وبعد دخول الحمامات وقبل دخول الكافيتيريا.

وقررت الشركة نقل تجمعات العاملين لتناول الوجبات أو أداء الصلوات إلى أماكن مفتوحة وكذلك منع تواجد أعداد كبيرة بنفس الوقت في مكان واحد.

وقالت الشركة إنه تقرر توفير طبيب مقيم على مدار اليوم لمتابعة الحالة الصحية للعاملين والكشف عند الاحتياج، بالإضافة إلى توفير سيارة مجهزة لنقل الحالات المشتبه بها إلى أقرب مستشفى حسب الاتفاق.

وذكرت الشركة أنه ستضع لافتات ارشادات بعد تبادل استخدام الأدوات المكتبية بين العاملين وكذلك بمنع المصافحة بالأيدي بين العاملين وارشادات بالطريقة الصحيحة لغسل الأيدي.

كما قررت الشركة منع سفر أي من العاملين للخارج حتى إشعار أخر.

وتأسست دومتي عام 1989 وهي متخصصة في صناعة الجبن ومنتجات الألبان، وأضافت إنتاج العصائر في عام 2013.