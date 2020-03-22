تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن تأجيل أقساط القروض 6 شهور

كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي كتابًا دوريًا يضم النقاط الأساسية بشأن تطبيق قرار تأجيل تسديد أقساط القروض للعملاء لمدة 6 شهور.

وأرفق المركزي مذكرة بها أهم النقاط الأساسية التي أثارتها البنوك بشأن تطبيق التعليمات الخاصة بتأجيل تسديد القروض.

وحدد البنك المركزي 6 نقاط أساسية لتطبيق القرار في البنوك العاملة في مصر وهي كالآتي:

1- الاستحقاقات الائتمانية الواردة بالتعليمات هي جميع المبالغ مستحقة الدفع لكافة التسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد، بحيث يتم ترحيل كافة استحقاقات العملاء وجدول السداد تلقائيًا بداية من تاريخ صدور التعليمات ولمدة 6 أشهر من إخطار العملاء بأي من وسائل الاتصال المتاحة.

2- تسري التعليمات على كافة العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات، شاملة شركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري وشركات التخصيم والشركات المتوسطة والصغيرة، وتشمل استحقاقات التسهيلات الممنوحة بكافة أنواع الضمانات وكذلك عملاء المبادرات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

3- تتضمن تسهيلات الأفراد مايلي:

- القروض الاستهلاكية، وهي القروض الشخصية والبطاقات الائتمانية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي.

- القروض العقارية للإسكان الشخصي.

4- لا تسري التعليمات على التسهيلات الائتمانية الجديدة التي تم منحها اعتبارًا من تاريخ صدور التعليمات.

5- يلتزم البنك بعدم فرض أي عوائد وعمولات تأخير على التأجيل، ويتم فقط احتساب سعر العائد المطبق على القروض وفقًا لآلية التسعير المتعاقد عليها قبل صدور التعليمات، على أن يتم إحاطة العميل بالتكلفة الإضافية التي سيتحملها والمترتبة على التأجيل.

6- في حالة عدم رغبة العميل الاستفادة من التأجيل أو تحمل أي تكلفة إضافية ناتجة عنه يتم الامتثال لطلبه.

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