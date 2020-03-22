تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد 22-3-2020

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو البرتقال أبو سرة جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 5 و9 جنيهات.

واستقر عدد من أصناف الخضراوات، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.

البطاطس بين 1.8 و2.7 جنيه.

البصل بين 3.5 و7.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 7 و8 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الملوخية بين 3 و5 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.

القلقاس بين 6 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه.

برتقال سكري بين 2.5 و4.5 جنيه.

برتقال أبو سرة بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.