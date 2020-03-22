تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم الأحد 22-3-2020
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو البرتقال أبو سرة جنيهين، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 5 و9 جنيهات.
واستقر عدد من أصناف الخضراوات، اليوم، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 2.5 و5.5 جنيه.
البطاطس بين 1.8 و2.7 جنيه.
البصل بين 3.5 و7.5 جنيه.
الكوسة بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الفاصوليا بين 10 جنيهات و12 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 7 و8 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.
الفلفل الحامي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.
الملوخية بين 3 و5 جنيهات.
الخيار البلدي بين 4 و7 جنيهات.
القلقاس بين 6 و9 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
برتقال بلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه.
برتقال سكري بين 2.5 و4.5 جنيه.
برتقال أبو سرة بين 5 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.
اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.
الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.
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