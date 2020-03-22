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الخطوط التركية: توقف 85% من الطائرات بسبب فيروس كورونا

10:10 ص الأحد 22 مارس 2020
الخطوط التركية: توقف 85% من الطائرات بسبب فيروس كورونا

الخطوط الجوية التركية

القاهرة- وكالات:

قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية اليوم الأحد أن 85 بالمئة من طائرات نقل الركاب التابعة للشركة غير مستخدمة حاليا، بعد أن حظرت تركيا الرحلات الجوية مع أكثر من 60 بلدا بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال رئيس مجلس الإدارة إلكر أيجي في مقابلة بثها تلفزيون سي.إن.إن تُرك على الهواء مباشرة إنه تقرر منع من تزيد أعمارهم على 65 عاما من السفر على رحلات الخطوط التركية، بعد أن فرضت أنقرة أمس السبت حظر تجول على مواطنيها من كبار السن.

الخطوط التركية فيروس كورونا طائرات نقل الركاب حظر الرحلات الجوية

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