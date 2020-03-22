الخطوط التركية: توقف 85% من الطائرات بسبب فيروس كورونا
القاهرة- وكالات:
قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية اليوم الأحد أن 85 بالمئة من طائرات نقل الركاب التابعة للشركة غير مستخدمة حاليا، بعد أن حظرت تركيا الرحلات الجوية مع أكثر من 60 بلدا بسبب تفشي فيروس كورونا.
وقال رئيس مجلس الإدارة إلكر أيجي في مقابلة بثها تلفزيون سي.إن.إن تُرك على الهواء مباشرة إنه تقرر منع من تزيد أعمارهم على 65 عاما من السفر على رحلات الخطوط التركية، بعد أن فرضت أنقرة أمس السبت حظر تجول على مواطنيها من كبار السن.
الخبر التالى:البورصة تقفز 4% في أول 5 دقائق من التداول اليوم
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
294
عدد المصابين
-
41
عدد المتعافين
-
10
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
303051
عدد المصابين
-
94625
عدد المتعافين
-
12955
عدد الوفيات
إعلان