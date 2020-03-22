المركزي الصيني يتوقع تحسنا كبيرا في المؤشرات الاقتصادية بالربع الثاني

القاهرة- وكالات:

قال تشن يو لو، نائب محافظ البنك المركزي الصيني، اليوم الأحد، إن الإجراءات المتخذة على صعيد السياسات في الآونة الأخيرة تساعد الاقتصاد الصيني على التحسن، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف أنه يتوقع تحسنا كبيرا للمؤشرات الاقتصادية في الربع الثاني من العام.

وأبلغ تشن يو لو، مؤتمرا صحفيا أن النظام المالي للبلاد مازال مستقرا، وأن هناك العديد من أدوات السياسة المتوافرة.

من المتوقع على نطاق واسع أن ينكمش اقتصاد الصين في الربع الأول بسبب إجراءات احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.