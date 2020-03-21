مصر لتأمينات الحياة تتيح دفع الأقساط إلكترونيًا

كتبت- شيماء حفظي:

أتاحت شركة مصر لتأمينات الحياة لعملائها استخدام كافة التطبيقات الرقمية وقنوات الدفع الإلكتروني المتاحة للحصول على الخدمات التأمينية المختلفة وكذلك سداد الأقساط المستحقة وذلك عبر شبكة كبيرة من قنوات الدفع الإلكتروني.

وقالت الشركة في بيان صحفي اليوم السبت، إن هناك عدد من قنوات الدفع الإلكتروني ومنها الموقع الرسمي misrlife.com وتطبيق الهاتف المحمول Mobile App لشركة مصر لتأمينات الحياة.

كذلك يمكن الدفع من خلال منافذ فوري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والمنتشرة في فروع الشركة، ومن خلال المحافظ البنكية Mobile wallets، ومن خلال خدمات فوري المتاحة على ماكينات الصراف الآلي ATM للبنك الأهلي المصري.

قال باسل الحيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين إن الشركة حريصة على اتباع كافة سبل الوقاية وحماية شركائها سواء عملائها وموظفيها من كافة الأمراض والحد من انتشارها.

وقال أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر لتأمينات الحياة إنه في إطار الإجراءات الخاصة بالحد من انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تستمر مصر لتأمينات الحياة في تعزيز فريق الدعم الفني ومركز الاتصالات، وذلك لتسهيل تأدية الخدمات التأمينية المختلفة، بالإضافة لإتاحة كافة سبل الدفع الإلكترونية عبر شبكة كبيرة من قنوات الدفع تتيح لعملائنا سداد الأقساط مباشرة لتخفيض التعاملات النقدية".