تراجع جديد لأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلي

كتبت-شرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب بقيمة 3 جنيهات خلال تعاملات اليوم بالسوق المحلي، مقارنة بأسعاره أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع ليسجل اليوم 675 جنيهًا مقابل 678 جنيها أمس.

وبلغ سعر جرام 18 اليوم 578.5 جنيه وجرام 24 نحو 771.4 جنيه، والجنيه الذهب 5400 جنيه.

وعالميًا أغلقت أسعار الذهب العالمية مرتفعة 1.86% مع نهاية تعاملات أمس نهاية الأسبوع،في ظل مخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات أمس عند 1498.6 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا لوكالة رويترز إنه شراء الذهب جاء للتحوط من المخاطر بالتأكيد... ماذا بمقدورك أن تشتري لكي تتحوط من مخاطر نهاية الأسبوع؟ تستطيع أن تملك إما السيولة أو المعادن النفيسة، هذا كل ما في الأمر".

واليوم وغدًا عطلة رسمية في البورصات العالمية.