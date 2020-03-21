زيادة باقات الإنترنت ومضاعفة الرصيد.. كيف واجهت شركات الاتصالات كورونا؟

كتب- علاء حجاج:

نفذت شركات الاتصالات العاملة في مصر، عدة إجراءات الأسبوع الماضي لدعم العمل والمذاكرة عن بعد، لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

واتخذت هذه الشركات عدة تدابير وقائية لموظفيها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتباينت الإجراءات ما بين إتاحة العمل من المنزل للموظفين، وإلغاء البصمة الإلكترونية تجنباً لنقل العدوى.

واتفقت وزارة الاتصالات مع شركات المحمول الأربعة العاملة في مصر، على زيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الإنترنت المنزلي للأفراد بنسبة 20% لكافة المستخدمين لدعم إتاحة التعليم عن بعد والعمل من المنزل.

وقالت وزارة الاتصالات الأسبوع الماضي إن تكلفة هذه الزيادة تبلغ 200 مليون جنيه تتحملها الدولة، وذلك لكافة شرائح المستخدمين بالتنسيق مع شركات مقدمي خدمات الإنترنت بهدف دعم إتاحة التعليم عن بعد والخدمات الأساسية.

وبحسب وزارة الاتصالات، اتفق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع مشغلي المحمول، على تقديم عروض تحفيزية على خدماتها المقدمة للمواطنين عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.

وستكون العروض عند شحن الرصيد باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني سواء من خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بكل شركة، أو من خلال شحن الرصيد باستخدام خدمة كاش (إلكترونيا).

وسيمنح العميل 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية عند استخدامه هذه الخاصية، ويسرى العمل بهذه العروض لمدة شهر ويمكن مدها لفترات أخرى.

خطوات داخلية

واتخذت شركات الاتصالات عدد من الإجراءات الاحترازية لوقاية موظفيها من فيروس كورونا.

وأعلنت شركة أورنج مصر عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات الوقائية والاحترازية الفعالة والخطوات الجادة للحد والوقاية من انتشار المرض وذلك باتباع أقصى التدابير الصحية.

وقالت الشركة إنها ركبت أجهزة تعقيم لليد في المقر الرئيسي للشركة وفي جميع المباني التابعة لها لكي يستخدمها الموظفون باستمرار لتقليل خطر الإصابة، وكذلك بالنسبة لجميع الموظفين العاملين في منافذ البيع حرصاً منها على سلامتهم وسلامة العملاء.

كما عقمت الشركة جميع الأسطح والحمامات والمصاعد في جميع مقرات الشركة بصفة دورية بالإضافة إلى توفير التهوية الكافية خلال أوقات العمل الرسمية.

وأصدرت شركة أورنج العالمية تعليمات لموظفيها بوقف رحلات العمل إلى الخارج وتقنين الرحلات الداخلية وذلك حتى نهاية مارس الحالي كنوع من الإجراءات الاحترازية.

واتخذت شركة فودافون عدد من الإجراءات، ومنها وقف السفر للأماكن التي بها إصابات معلنة.

وقررت الشركة عدم المشاركة في أي مؤتمرات أو اجتماعات في الأماكن التي بها إصابات معلنة، كما أطلقت الشركة حملات توعية بين الموظفين عن كيفية الوقاية من الڤيروس مع تشجيع الموظفين على العمل من المنزل حال إصابتهم بأي من أعراض البرد أو الانفلونزا كإجراء وقائي.

وطلبت الشركة من موظفيها ارتداء الكمامات للموظفين المتواجدين في منافذ البيع المطارات والأماكن السياحية (نظرا لوجود مسافرين من جنسيات متعددة).

واتخذت المصرية للاتصالات عددًا من الإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، وأوقفت الشركة العمل بأجهزة البصمة الإلكترونية واستبدلتها بالتوقيع اليدوي للعاملين بدفاتر الحضور والانصراف.

كما وجهت الشركة موظفيها بتفادي الإقتراب قدر الإمكان من أي شخص تظهر عليه أعراض الأمراض التنفسية كالسعال أو العطس، وتغطية الفم والأنف بمناديل عند العطس و الفم والتخلص منها فى سلة النفايات ثم غسل اليدين جيدًا.

وضاعفت شركات الاتصالات الأربع باقات موظفيها لدعمهم في العمل من المنزل، بالإضافة إلى ذلك قامت شركات الاتصالات بإضافة كلمة "stay safe" بجانب علامة الشبكة على الهواتف المحمولة لتذكير عملاءها بالبقاء في المنزل.