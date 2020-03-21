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رئيس المركزي الألماني يتوقع ركودًا اقتصاديا في البلاد بسبب كورونا

09:13 ص السبت 21 مارس 2020
رئيس المركزي الألماني يتوقع ركودًا اقتصاديا في البلاد بسبب كورونا

البنك المركزي الألماني

برلين - (د ب أ):

يتوقع رئيس البنك المركزي الألماني، ينز فايدمان، تقلصا في القوة الاقتصادية للبلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال فايدمان في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية الصادرة اليوم السبت: "حدوث ركود في ألمانيا صار على الأرجح أمرًا لا يمكن تجنبه"، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تفشي الفيروس.

وأعرب فايدمان، عن تأييده للأجراءات التي اتخذتها الحكومة الألمانية حتى الآن لمكافحة الوباء، وقال: "الحكومة الألمانية تصرفت على نحو سريع وسليم. الأمر المحوري بالنسبة لي هو الحفاظ على ثقة المواطنين في التحرك الحكومي".

وأكد فايدمان ضرورة أن تُحِد الدولة من العواقب الاقتصادية على الأفراد والشركات، وأن تساعد على نحو حاسم في إنعاش الاقتصاد عقب انتهاء الوباء، وقال: "الأولوية الآن لدعم السياسة النقدية، وليس للشؤون الدفاعية".

وذكر فايدمان أن ألمانيا حاليا في موقف جيد يمكنها من الحد من تداعيات الأزمة بسبب الوضع المالي القوي للبلاد، وقال: "كان من السليم تماما أن تحافظ على ألمانيا على ثبات الموازنة العامة في أوقات الرخاء الاقتصادي، ليكون لدينا الآن متسع (مالي) يمكننا من التعامل مع هذه الأزمة الصعبة".

البنك المركزي الألماني ينز فايدمان فيروس كورونا اقتصاد ألمانيا

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