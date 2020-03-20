رغم زيادة الدولار.. تراجع أسعار العملات أمام الجنيه في أسبوع

كتبت – شيماء حفظي:

تراجعت أسعار عدد من العملات العربية والأجنبية، أمام الجنيه، خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار صعود الدولار.

وتراجع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 50.18 جنيه للشراء و50.89 جنيه للبيع مقابل 50.81 جنيه للشراء و51.47 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي في البنك الأهلي ليسجل أمس الخميس 4.15 جنيه للشراء و 4.20جنيه للبيع.

وانخفض سعر اليورو أمس الخميس إلى 16.78 جنيه للشراء و17.33 جنيه للبيع مقابل 17.30 جنيه للشراء و17.85 جنيه للبيع.

وهبط سعر بيع الجنيه الإسترليني ليسجل أمس 17.99 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، مقابل 19.55 جنيه للشراء و20.24 جنيه للبيع.

واستقر سعر بيع الريال القطري ليسجل أمس الخميس 4.1 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، وزاد الدرهم الإماراتي قرشا ليسجل 4.26 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار في البنك الأهلي المصري أمس الخميس 3 قروش إلى 15.68 جنيه للشراء و15.78جنيه للبيع.