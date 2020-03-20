البنك الأهلي: يمكن شراء شهادة الـ 15 % من خلال مكالمة هاتفية

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي في بيان اليوم الجمعة، إنه سيتيح طرح الشهادة البلاتينية الجديدة بعائد 15% للشراء أونلاين، والتي يبدأ شراؤها الأحد المقبل.

وقال البنك، إنه في حاله توجه العملاء لشراء الشهادة من مقار فروعه المختلفة فإن نسبة العملاء المتواجدين بمقر الفرع لن تتجاوز 50% من سعه المقاعد بكل فرع.

وأضاف أن الشهاده البلاتينية الجديدة متاحة من خلال الانترنت البنكي والموبايل بانكنج ومركز اتصالات البنك ١٩٦٢٣ .

وأشار إلى إمكانية قيام العميل بإصدار تعليماته هاتفيا لمسئول الحساب بالفرع لشراء الشهادة وهو بمنزله وهي الإجراءات الوقائية التي يتخذها البنك حرصا على سلامة العملاء وصحة العاملين بالبنك.

وقال البنك إن الإجراءات تأتي تماشيا مع توجه الدولة نحو تقليل الزحام والتكدس بمختلف الأماكن منعا لانتشار العدوي والفيروسات وحفاظا على صحة المواطنين.

يذكر أن تلك الشهادة لن يقتصر إتاحتها على فترة زمنية قصيرة وانما سيستمر البنك في إتاحتها لمدة طويلة، بحسب البيان.

ويدعو البنك عملائه لاستخدام كافة التطبيقات الالكترونيه التي يوفرها البنك للعملاء في شراء مختلف الشهادات والأدوعية الادخارية.