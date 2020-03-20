رئيس بنك مصر : شراء شهادة 15% أونلاين فقط للوقاية من كورونا
كتبت - منال المصري:
قال محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن البنك قرر قصر شراء شهادة 15% التي سيطرحها الأحد المقبل، أونلاين فقط بسبب كورونا.
وكتب الإتربي على صفحته الرسمية على فيسبوك، أنه يمكن شراء الشهادة الجديدة من خلال الموبايل والإنترنت بانكينج ومركز الاتصال والإيميل حفاظا على الشعب المصري والوقاية من مرض كورونا.
وقال بنك مصر، في بيان أمس الخميس، إنه أصدر شهادة ادخارية جديدة باسم "ابن مصر"، بأجل عام واحد، وعائد ثابت 15%، يصرف شهريا.
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