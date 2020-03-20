البنك الأهلي يدعو العملاء لاستخدام الخدمات الإلكترونية للوقاية من كورونا

كتبت- منال المصري:

يطلق البنك الأهلي، وبنك مصر، الأحد المقبل، شهادة ادخارية جديدة بعائد 15% سنويا، متاحة للشراء أونلاين من خلال الخدمات الإلكترونية.

وفي بيان اليوم الجمعة، دعا البنك الأهلي عملائه لاستخدام خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي، حفاظا على الصحة العامة للعاملين بفروع البنك وحرصا على سلامة العملاء بمنع التكدس بالفروع.

وقال البنك، إن هذا يأتي تماشيًا مع سياسة الدولة الساعية لمنع التجمعات الكبيرة كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروسات والوقاية من كورونا.

وتعد شهادة العائد 15% هي الأعلى في القطاع المصرفي المصري بسعر العائد للشهادة الجديدة 15% سنويا و يتم صرف العائد شهريًا و ذلك لتلبية احتياجات عملائه بمختلف شرائحهم ولتحقيق أعلى مستويات الاستفادة لهم.

وأضاف البيان، أن تلك الشهادة "البلاتينية" متاحة لمدة طويلة ويمكن شراؤها عبر مركز اتصال البنك ١٩٦٢٣ وكذا من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي.

وقال البنك الأهلي، إن تلك الشهادات وكافة الأوعية الادخارية للبنك الأهلي المصري متاحة بمختلف فروعه و كذلك فروع البنك للخدمة الإلكترونية .