استثمار في عصر كورونا.. كيف تشتري شهادة بفائدة 15% من المنزل؟

كتبت- شيماء حفظي:

يطرح بنكا الأهلي ومصر، الأحد المقبل، شهادة ادخار جديدة، بفائدة 15%، مدتها عام واحد، ويصرف العائد شهريًا.

وستكون هذه الشهادة الجديدة ذات أعلى عائد في السوق، ما يعني توقعات بزيادة الإقبال على شرائها، لكنها محاطة بمخاوف من انتشار فيروس كورونا، وإمكانية نقل العدوى في التجمعات بالبنوك.

ولهذا، فإن بنك مصر، أعلن على موقعه الرسمي، أن الشهادة التي ستطرح اعتبارًا من يوم الأحد، يمكن شراؤها من خلال مركز الاتصال والإنترنت والموبايل بنكنج BM Online.

وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط بفئة ألف جنيه ومضاعفاتها، ولمدة سنة غير قابلة للتجديد.

وقال البنك الأهلي في بيان، اليوم، إن تلك الشهادة متاحة لمدة طويلة ويمكن شراؤها عبر مركز اتصال البنك ١٩٦٢٣ وكذا من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة الرئيسية بنسبة 3% يوم الاثنين الماضي ضمن حزمة قرارات تستهدف حماية الاقتصاد المصري من تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد.