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ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.7% في 2019

01:12 م الجمعة 20 مارس 2020
ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.7% في 2019

ارتفاع معدل البطالة في تركيا

القاهرة – وكالات:

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.7% بنهاية 2019، مقارنة بنسبة 11% قبل عام.

وقال معهد الإحصاء التركي في وقت سابق من الشهر إن معدل البطالة زاد إلى 13.7% في الفترة بين نوفمبر ويناير من 13.3% قبل شهر.

البطالة في تركيا تركيا معهد الإحصاء التركي

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