ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.7% في 2019
01:12 م الجمعة 20 مارس 2020
القاهرة – وكالات:
أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.7% بنهاية 2019، مقارنة بنسبة 11% قبل عام.
وقال معهد الإحصاء التركي في وقت سابق من الشهر إن معدل البطالة زاد إلى 13.7% في الفترة بين نوفمبر ويناير من 13.3% قبل شهر.
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