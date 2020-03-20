ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.7% في 2019

القاهرة – وكالات:

أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، اليوم الجمعة، أن معدل البطالة في تركيا ارتفع إلى 13.7% بنهاية 2019، مقارنة بنسبة 11% قبل عام.

وقال معهد الإحصاء التركي في وقت سابق من الشهر إن معدل البطالة زاد إلى 13.7% في الفترة بين نوفمبر ويناير من 13.3% قبل شهر.