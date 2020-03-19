أكثر الكلمات إنتشاراً

إحنا أقوى من كورونا تعليق الدراسة فيروس كورونا زيادة أجور الموظفين أسعار الذهب الطقس سد النهضة تعليق العمرة

بنك مصر يصدر شهادة "ابن مصر" بعائد 15% من خلال مركز الاتصال والإنترنت والموبايل البنكي

10:25 م الخميس 19 مارس 2020
بنك مصر يصدر شهادة "ابن مصر" بعائد 15% من خلال مركز الاتصال والإنترنت والموبايل البنكي

بنك مصر

كتبت- منال المصري:

قال بنك مصر، في بيان اليوم الخميس، إنه أصدر شهادة ادخارية جديدة باسم "ابن مصر"، بأجل عام واحد، وعائد ثابت 15%، يصرف شهريا.

وأضاف البنك أنه يتم احتساب مدة الشهادة اعتباراً من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقاً لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

وقال البنك إنه يمكن لعملاء بنك مصر الحاليين شراء الشهادات من خلال مركز الاتصال 19888، والإنترنت والموبايل البنكيBM Online ، ومتاح شرائها لعدة أشهر قادمة، وذلك حرصاً من البنك على عدم التكدس في فروعه وتفعيلاً لمبادرة "احمي نفسك .. احمي بلدك"، كما يمكن للعملاء الجدد الشراء من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى نحو 700 فرع ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

بنك مصر شهادة ادخارية شهادة ابن مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 256

    عدد المصابين

  • 28

    عدد المتعافين

  • 7

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 236926

    عدد المصابين

  • 85778

    عدد المتعافين

  • 8987

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"إلغاء امتحانات النقل وتقديم أبحاث".. قرارات جديدة من وزير التربية التعليم (نص كامل)