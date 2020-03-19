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البنك الأهلي يتيح شهادة الادخار ذات العائد 15% من خلال الإنترنت البنكي

07:00 م الخميس 19 مارس 2020
البنك الأهلي يتيح شهادة الادخار ذات العائد 15% من خلال الإنترنت البنكي

البنك الأهلي المصري

كتبت- منال المصري:

قال البنك الأهلي المصري، في بيان اليوم الخميس، إنه سيطرح شهادة ادخارية جديدة تعد هي الأعلى في القطاع المصرفي المصري، بعائد سنوي 15%، يصرف شهريا، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

وتتاح تلك الشهادات وكذلك كافة الأوعية الادخارية للبنك الأهلي المصري بمختلف فروعه وكذلك فروع البنك للخدمة الإلكترونية، بحسب البيان.

وأكد البنك أن كافة تلك الشهادات متاحة عبر خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي والذي يدعو البنك عملائه لاستخدام كلا التطبيقين حفاظا على الصحة العامة للعاملين بفروع البنك وكذا حرصا على سلامة عملائه بمنع التكدس بالفروع تماشيًا مع سياسة الدولة الساعية لمنع التجمعات الكبيرة كإجراء وقائي للحد من انتشار الفيروسات، بحسب البيان.

البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية الإنترنت البنكي

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