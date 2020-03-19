المركزي يخفض الفائدة بمبادرات الصناعة والسياحة والتمويل العقاري لـ 8%

كتبت- منال المصري:

قرر البنك المركزي تخفيض أسعار العائد في عدد من المبادرات التي أطلقها مؤخرا ليصبح 8% (يحسب على أساس متناقص) بدلا من 10%.

وقال البنك في كتاب دوري أرسله للبنوك اليوم الخميس، حصل مصراوي على نسخة منه، إن هذه المبادرات تشمل مبادرة تمويل القطاع الخاص الصناعي، والتي خصص لها 100 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل والتي خصص لها 50 مليار جنيه.

كما تشمل هذه المبادرات أيضا مبادرة دعم إحلال وتجديد فنادث الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، والتي خصص لها البنك المركزي 50 مليار جنيه.

ويأتي ذلك بعد أن قرر البنك يوم الاثنين الماضي، خلال اجتماع طارئ للجنة السياسة النقدية، خفض أسعار الفائدة بشكل استثنائي 3% لتصبح 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، وذلك في إطار حزمة إجراءات من الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على اقتصاد مصر.

وبحسب الكتاب الدوري، قال البنك المركزي إنه سيتم تعويض البنوك عن فارق سعر العائد في هذه المبادرات بنفس دورية التعويض الواردة بها، وذلك وفقا لآلية: (سعر الائتمان والخصم + 2%) - 8%.

وأكد البنك استمرار باقي شروط المبادرات كما هي دون تعديل، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل سعر العائد المطبق على العملاء الذين سبق استفادتهم من هذه المبادرات بسعر العائد الجديد والبالغ 8% اعتبارا من اليوم.