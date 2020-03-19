التضامن تعلق العمل في مكاتب التأهيل حتى نهاية شهر مارس الجاري

كتبت- ياسمين سليم:

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تعليق العمل بمكاتب التأهيل الاجتماعي بكافة محافظات الجمهورية بداية من اليوم الخميس، وحتى نهاية مارس الجاري.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن القرار تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت القباج أنه سيتم تعقيم وتطهير كافة مكاتب التأهيل خلال فترة تعليق الأنشطة حتى نضمن عدم انتقال الفيروس وفق الاشتراطات التى تطبقها وزارة الصحة والجهات المعنية.

واوضحت وزيرة التضامن أنه يجب على الأفراد الذين تقدموا لحجز الكشف وتحدد لهم مواعيد في الفترة من من 19-31 مارس ويبلغ عددهم 17 ألفف متقدم القيام بإعادة الحجز نظراً لتعليق العمل بمكاتب التأهيل خلال الفترة المذكورة مرة أخرى.

وأكدت القباج أنه في الفترة الماضية مع بدء العمل بمنظومة الخدمات المتكاملة على مستوى مكاتب التأهيل الاجتماعى بجميع المحافظات وبلغ عدد من سجلوا بياناتهم على موقع الوزارة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 150 ألف مواطن من ذوى الإعاقة الاعاقات الشديدة.

وكانت الوزارة فتحت باب التسجيل في المرحلة الأولى لأصحاب 13 إعاقة تمثل الإعاقات الشديدة وتستهدف حوالى 2 مليون مواطن بحيث تشهد الفترة القادمة فتح التسجيل لباقي الاعاقات الاخرى .

وقد تم فتح الباب لتسجيل حالات الشلل الدماغي ،الشلل الرباعي / النصفي الطولي أو السفلي حالات ضمور العضلات وتيبس المفاصل في أطراف متعددة، الإعاقات المتعددة ، البتر متعدد الأطراف ،فقد البصر التام ،فقد السمع التام ( ديسيبل فأكثر) ،متلازمة داون ، صغر أو كبر حجم الرأس Hydrocephalus or Microcephaly ،طيف التوحد ، ذوي القزامة (140 سم فأقل بعد سن البلوغ) والجذام .

وقد صرحت القباج أنه تيسيرا على المتقدمين سيتم قبول الكشوف الطبية والفحوصات والأشعة القديمة والتعامل بها بحد أقصى ثلاثة شهور فقط سابقة لتاريخ حجز الشخص بالموقع الإلكتروني للوزارة وسيتم التغاضي عن فحص مجال الرؤية للأشخاص الذين يعانون كف بصر تام والعينين لا ترى الضوء، وسيتم التغاضي عن تحليل الكروموسومات لحالات الدون سندروم الواضحة والظاهرة بالإضافة إلى إلغاء اختبار فحص الاتزان لحالات الإعاقة السمعية وإلغاء رسم الأعصاب ورسم العضلات لحالات ضمور العضلات .

وقال خليل محمد مدير عام إدارة التأهيل الاجتماعي، إن وزارة التضامن الاجتماعي قامت مؤخرا بتدريب الكوادر الفنية بمكاتب التأهيل الاجتماعي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وشهد التدريب استعراض المشكلات التي تواجه تلك المكاتب فيما يتعلق بالميكنة والربط الشبكي وكذلك عند اجراء التقييم الوظيفي للأشخاص ذوي الاعاقة واقتراح الحلول المناسبة لها.

وأضاف خليل أن التدريب تضمن تقديم عرض توضيحي لكيفية تطبيق النظام المميكن للتقييم الوظيفي للإعاقة وكيفية استخدام ( التابلت ) وارسال البيانات بشكل مميكن وكيفية عمل مسح للبيانات بالإضافة إلى التدريب على تطبيق نموذج استمارة الخدمات المتكاملة.

وأوضح أن هذا البرنامج التدريبي قد استهدف 90 أخصائي اجتماعي ونفسي ومديري مكاتب التأهيل لعدد 35 مكتب بمحافظتي القاهرة والجيزة، وأنه يعد ضمن سلسلة من اللقاءات التدريبية التي تعتزم الوزارة تنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة.