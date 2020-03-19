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ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

02:32 م الخميس 19 مارس 2020
ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 24 و28 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيهين، ليتراوح بين 50 و66 جنيها.

وتراجع سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري 5 جنيهات، ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و160 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم بين 30 و150 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

سوق العبور أسعار الأسماك

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