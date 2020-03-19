أسعار الذهب العالمي تتراجع وسط تعاملات متقلبة اليوم

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب عالميا في تعاملات متقلبة، اليوم الخميس، بعدما دفعت المخاوف من تفاقم تفشي فيروس كورونا المستجد، وتداعياته على الاقتصاد العالمي المستثمرين للتحرك سريعا إلى تسييل حيازاتهم، بحسب وكالة رويترز.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1480 دولارا للأوقية بحلول الساعة 0753 بتوقيت جرينتش.

ونزل المعدن الأصفر نحو 3% أمس الأربعاء مع معادن نفيسة أخرى.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1481.70 دولار.

وسجل الدولار أعلى ارتفاع في ثلاث سنوات في الجلسة السابقة، بينما تراجعت السندات وواجهت الأسهم صعوبات في إيجاد موطئ قدم بينما ظلت المخاوف إزاء التفشي تخيّم على إجراءات التحفيز التي دشنتها حكومات وبنوك مركزية في أنحاء العالم، وفقا للوكالة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، شهد البلاديوم تغيرا طفيفا إلى 1587.32 دولار للأوقية بعدما تراجع بأكثر من 5% في وقت سابق، بينما هبط البلاتين للجلسة السابعة على التوالي وسجل في أحدث تعاملات هبوطا 2.2% إلى 610.52 دولار.

وحومت الفضة بالقرب من أدنى مستوى في 11 عاما والذي بلغته في الجلسة السابقة، وتراجعت 0.4% إلى 11.93 دولار للأوقية.