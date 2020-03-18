تعرف على المواقع التعليمية التي أتاحت فودافون تصفحها مجانا

كتب- علاء حجاج:

أعلنت فودافون مصر تبنيها لمجموعة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك التزامًا بسياسات الدولة في اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

وقالت فودافون إنها نفذت بالفعل عدد من حملات وبرامج التوعوية والوقائية في جميع إداراتها وفروعها المنتشرة في مختلف المناطق، وذلك للحفاظ على صحة الموظفين والعملاء، إلى جانب الحد من انتشار المرض التزاماً بتعليمات وزارة الصحة.

كما قامت الشركة بعمليات النظافة والتطهير الدائم للفروع والمقرات، إلى جانب توفير الكمامات والقفازات اللازمة لحماية الموظفين والعملاء، بالإضافة إلى تنظيم عمليات دخول وخروج العملاء فى منافذ البيع بطريقة مختلفة وجعل وقت الإنتظار للعميل خارج الفرع لضمان مزيد من التباعد وعدم الزحام.

وقال ألكسندر فرومان الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر إن الشركة تتابع بصفة دورية مع الجهات المختصة للحصول على المعلومات والتنسيق لضمان استمرارية العمل وتقديم الخدمات لعملائنا ومساعدتهم على اجتياز الظروف التي تمر بها البلاد.

وأضاف فرومان انه تم إطلاق حملة على منصات فودافون للتواصل الإجتماعى تحت شعار "خليك فى أمان وإحنا نقربلك " تحث فيها فودافون عملائها على استخدام تطبيق فودافون وخدمات فودافون كاش لتحويل الأموال وكافة الخدمات التى تساعد العميل على تنفيذ طلباته دون الحاجة إلى زيارة الفروع.

وقالت الشركة إنها تتيح خدماتها للعملاء إلكترونيا، حيث اتخذت تعليمات خاصة لضمان استمرارية العمل وخدمة أكثر من 44 مليون عميل ومساعدتهم على مواكبة الأحداث.

وأشارت الشركة إلى أنها قامت بزيادة سعة الإنترنت المنزلي لكل العملاء بنسبة 20% وإتاحة الدخول على المواقع والمنصات التعليمية مجانا طبقا لمبادرة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

المواقع والمنصات التعليمية المجانية طبقا لتوجيهات وزارة الإتصالات :

discoveryeducation.ekb.eg

ekb.eg

moe.gov.eg

moe.edu.eg

emis.gov.eg

emis.edu.eg

assessment.ekb.eg

marking.ekb.eg