"القابضة للأدوية": لم نرفع أسعار الكحول.. ومنع التصدير سيضبط السوق

كتبت- شيماء حفظي:

قال أحمد حجازي رئيس الشركة القابضة للأدوية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الشركة لم ترفع أسعار منتجات الشركات التابعة من الكحول.

وأضاف حجازي أن زيادة الأسعار سببها زيادة إقبال المواطنين على الشراء خلال الفترة الحالية، مع ارتفاع الطلب على المطهرات ضمن إجراءات المواطنين الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشار رئيس القابضة إلى أنه تم توريد الكميات من منتجات الكحول إلى الصيدليات قبل فترة الطلب الحالية.

وقال رئيس القابضة، إن قرار منع تصدير الكحول سيسهم في ضبط الأسعار بالسوق المحلي.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أصدرت أمس قرارين بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات")، ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.