"إتش سي" يتوقع خفض سعر البنزين 10% بسبب تراجع البترول

كتبت- ياسمين سليم:

توقع بنك استثمار "إتش سي" أن تخفض الحكومة المصرية سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض المحدد لآلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود ونسبته 10% من السعر الحالي.

وقالت مونيت دوس، محلل الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك وشركة "إتش سي للأوراق والاستثمار"، في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "نرى أن وصول سعر برنت لـ34 دولارًا للبرميل سوف يسمح للحكومة المصرية بخفض سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض وهو 10% كل ربع سنة".

ووفقًا لآلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود، تراجع الحكومة كل 3 أشهر الأسعار، ويمكن لها خفض أو رفع الأسعار بنسبة 10% عن السعر الحالي، أو تثبيتها عند السعر الحالي.

وقالت محللة بنك "إتش سي" إنه بتطبيق متوسّط توقّعات الاقتصاديين ببلومبرج لعام 2021 بالنسبة لسعر البترول خام برينت عند 39 دولارًا للبرميل، فإن ذلك سوف يسمح ذلك للحكومة المصرية بخض أكبر لسعر البنزين 92 والسولار.

وأضافت أن هذا سوف ينعكس إيجابيا على احتواء الضغوط التضخمية.

وخلال الأسابيع الماضية تهاوت أسعار البترول، بسبب تراجع الطلب جراء انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن إعلان السعودية، أكبر مُصدر في العالم رفع إنتاجها وخفض أسعارها.

وتوقعت دوس أن تنخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 4% عن مستوياته الحالية بحلول ديسمبر وذلك أعلى من توقعات لـ"إتش سي" سابقة والتي جاءت عند 3%.