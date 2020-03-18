البورصة توقف التداول نصف ساعة والمؤشرات تواصل النزيف رغم التحفيز

كتب- مصطفى عيد:

قررت إدارة البورصة إيقاف جلسة تداول اليوم الأربعاء لمدة نصف ساعة، وذلك للمرة الثالثة خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يرجع إلى انخفاض مؤشر EGX 100 بنسبة 5%، وبالتالي انتهت التعاملات قبل الموعد الرسمي للجلسة بنحو ثلث ساعة.

وواصل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 تراجعه الحاد للجلسة الرابعة خلال تعاملات اليوم ليهبط بنسبة 4.84% إلى مستوى 8756.7 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5.67%.

وفقد رأس المال السوقي للبورصة خلال جلسة اليوم نحو 18.9 مليار جنيه، ليواصل سلسلة الخسائر فاقدا نحو 106.2 مليار جنيه خلال الجلسات الأربع الأخيرة، ووصل إلى مستوى 493.6 مليار جنيه.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب في الأسهم صافي بيع بقيمة 136.1 مليون جنيه، و33.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 169.8 مليون جنيه.

وجاء انخفاض البورصة لتواصل سلسلة الخسائر الفادحة بعد حالة من الإحباط لدى المتعاملين بسبب عدم إلغاء ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية، وذلك رغم الإجراءات التحفيزية المتعددة التي اتخذتها الدولة متمثلة في الحكومة والبنك المركزي.

وقال محللون في تقرير لوكالة رويترز إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن خفض ضريبة البورصة جاءت متأخرة للغاية وإن الأفضل كان إلغاء الضريبة بالكامل.

وقال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية "كانت فرصة ذهبية لإلغاء الضريبة التي كانت من بين شروط برنامج قرض صندوق النقد وذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، إنما خفض جزء وتأجيل البت في ضريبة الأرباح الرأسمالية ما هو إلا تأجيل للمسألة... كنت أتمني حسم ملف الضرائب بشكل نهائي".

وقالت رانيا يعقوب رئيس مجلس إدارة ثري واي لتداول الأوراق المالية "هناك حالة من الإحباط بشأن عدم إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية... نأمل أن تساعد القرارات في ارتداد الأسواق بقوة بعد عمليات البيع الكثيفة خلال الربع الأول من هذا العام".