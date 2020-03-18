التضامن: إغلاق باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية غدًا

كتبت- ياسمين سليم:

قال أيمن عبد الموجود، المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن غدا الخميس هو أخر موعد لتلقي طلبات الراغبين من أعضاء الجمعيات الأهلية للتقديم بحج الجمعيات الأهلية لأداء فريضة الحج للموسم الحالي 1441هـ / 2020م.

وأضاف في بيان صحفي اليوم الأربعاء أن الوزارة تهيب بالراغبين بسرعة التقديم واستيفاء الاوراق المطلوبة.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي، أعلنت في وقت سابق عن فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج اعتبارًا من الأحد 23 فبراير الماضي وحتى 10 مارس الجاري، قبل أن يتم مد الموعد حتى 19 مارس الجاري، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين في التقديم والتسجيل على بوابة الحج وجاء ذلك في ضوء الإستجابة لطلبات المديريات بمنح مهلة إضافية للمواطنين للتسجيل.

وبحسب عبد الموجود فإنه سيتم إجراء القرعة الإلكترونية لاختيار عدد 12 ألف فائز مع نهاية الشهر الحالي وسيتم إعلان الأسعار للبرامج الأربعة المنفذة فور تحديد قيمة تذكرة الطيران.

وأضاف أن برنامج حج الجمعيات الأهلية يتضمن 4 مستويات لتناسب كافة المستويات الاقتصادية، مؤكدا على نجاح المؤسسة في تنفيذ تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن اختيار أفضل الفنادق من بين العروض المقدمة وتقديم خدمات التغذية بالفنادق في إطار إستمرار الوزارة في العمل على تحسين الخدمات المقدمة للحجاج كل عام.

ووفقًا لعبد الموجود فإن التقديم يتم من خلال تسجيل الطلبات على بوابة الحج الموحدة المصرية مع ضرورة الإلتزام بأن يكون العضو مسجل بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية (عضو عامل أو منتسب) عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي للجمعية.

مشيرًا إلى أنه تكون الجمعية مر على قيدها عام على الأقل في يناير الما ضي ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها ويمكن للراغبين في التقدم الإطلاع على الضوابط الخاصة بحج الجمعيات على الموقع الإلكتروني للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة www.hajjfoundation.org.eg.