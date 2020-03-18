الرقابة المالية: تأجيل استحقاقات شركات التمويل العقاري 6 أشهر بدون غرامة

قالت هيئة الرقابة المالية، في بيان، اليوم الأربعاء، إنها قررت قيام شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم، الخاضعة لرقابتها، بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية لعملائها (مؤسسات/ أفراد) لمدة ستة أشهر من تاريخه، مع إعفائهم من غرامات التأخير التي تترتب على ذلك.

وأضافت الهيئة أن هذا القرار يأتي في إطار خطة الدولة المصرية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس "كورونا" المستجد، وما تتطلبه الفترة الراهنة من تكاتف لكافة مؤسسات الدولة وصولاً للحد من تلك التداعيات.

وقالت الهيئة إن القرار يأتي ضمن جهودها وما تتخذه من إجراءات استثنائية لرفع العبء عن كاهل الجهات الخاضعة لرقابتها والمتعاملين معها بما يسهم في تحسين بيئة الاعمال.