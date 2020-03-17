البنك الأهلي يثبت الفائدة على الشهادة البلاتينية ذات العائد 12%

كتبت- منال المصري:

قال يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن البنك قرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير على الشهادات مرتفعة العائد، رغم خفض المركزي لأسعار الفائدة الرئيسية 3% أمس.

وأشار أبوالفتوح إلى أن الشهادات البلاتينية مرتفعة العائد ذات الثلاث سنوات ظلت على ستوياتها عند 12% للعائد الشهري و12.25% على العائد ربع سنوي.

وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي، قال لمصراوي، في وقت سابق اليوم، إنه لن يتم تخفيض العائد على الشهادات الادخارية في بنكي الأهلي المصري ومصر ذات العائد المرتفع، للاستمرار في إعطاء المودعين سعر عائد مميز.