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شركات قطاع الأعمال العام تقلل عدد العاملين كاجراء احترازي ضد كورونا

08:13 م الثلاثاء 17 مارس 2020
شركات قطاع الأعمال العام تقلل عدد العاملين كاجراء احترازي ضد كورونا

عماد الدين مصطفى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الك

كتبت- شيماء حفظي :

بدأت شركات قطاع الأعمال العام تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتقليص عدد العاملين في الجهات الحكومية كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا المستجد.

وقال عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية لمصراوي إن الشركات التابعة أعطت إجازات للعاملات من السيدات وأصحاب الأمراض المزمنة وفقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة قطاع الأعمال العام.

وكان رئيس مجلس الوزراء قرر أمس تخفيض عدد العاملين بالمصالح والمؤسسات الحكومية.

وأضاف مصطفى أن الشركات التابعة تدرس إمكانية سد العجز المتوقع نتيجة هذه الإجراءات خاصة في الشركات التي تحتوي على عدد عمالة فنية كبير من السيدات كشركات الأدوية.

وقال مصدر بشركة غزل المحلة لمصراوي إن الشركة تجري حاليا حصرا بأسماء الفئات التي ستحصل على إجازة ضمن الإجراءات الاحترازية.

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