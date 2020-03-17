الحكومة تمنع تصدير الكمامات 3 أشهر لمواجهة فيروس كورونا

كتب- عبدالقادر رمضان:

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارين بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية (أقنعة الوجه "كمامات")، ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية



وبحسب بيان من الوزارة اليوم الثلاثاء، قالت الوزيرة إن هذين القرارين يستهدفان توفير احتياجات المواطن المصري من هذه المنتجات خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أنه تم اتخاذ القرارين بعد التنسيق مع وزارة الصحة والشركات المصنعة لهذه المنتجات، حيث لوحظ أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية تصدير كميات كبيرة من هذه المنتجات لأسواق الدول التي تفشى بها الفيروس، وهو ما يؤثر سلبا على توافر الكميات اللازمة للسوق المحلي.