ضمنها النادي الأهلي.. شروط تمويل قرض عضوية النوادي في 5 بنوك

كتبت- منال المصري:

بدأت البنوك تتوسع في تقديم قروض لتمويل اشتراكات عضوية الأندية الرياضية بضمان الراتب للموظفين بالقطاعي العام أو الخاص، أو لأصحاب المهن الحرة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قرر البنك المركزي مؤخرًا رفع القسط الشهري من 35% إلى 50% من إجمالي الدخل الشهري للعميل.

وعاودت بعض البنوك تفعيل قروض تمويل عضوية النوادي مثل بنك الاستثمار العربي الذي قرر عودة تمويل قروض النوادي، منذ شهر تقريبًا بعدما توقف على مدار العامين الماضيين.

وكانت بنوك توقفت عن تقديم قرض عضوية النادي، مثل بنك مصر، والمصرف المتحد، والمؤسسة العربية المصرفية، واتجهت تلك البنوك لتمويل القروض التنموية مثل التمويل العقاري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بجانب القروض الشخصية الأخرى.

وتطلب البنوك من العميل بعض الأوراق كشهادة بمفردات الراتب معتمدة من جهة العمل، وعقد اشتراك النادي، وإيصال مرافق حديث، وكشف حساب بنكي عن آخر 6 شهور للموافقة على القرض.

ويحدد كل بنك بعض الأندية التي يمولها وليس أي نادي وذلك حسب العقد المبرم وبروتوكول التعاون لتمويل أعضائهم.

ويعرض "مصراوي" تفاصيل قرض تمويل عضوية النوادي في 5 بنوك وهم EG بنك وبنك SAIB وبنك قناة السويس، والبنك العقاري، والاستثمار العربي.

1-EG بنك:

قيمة القرض: 120 ألف جنيه بحد أقصى.

نسبة الفائدة:17% سنويا متناقصة.

مدة القرض: 7 سنوات بحد أقصى.

المصاريف الإدارية: 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

السن: 60 عاما حد أقصى.

الراتب الشهري: 1500 جنيه كحد أدنى.

أسماء النوادي: نادي دجلة.

2 –بنك SAIB:

قيمة القرض: 100 ألف جنيه بحد أقصى.

نسبة الفائدة: 16.32% سنويا متناقصة.

مدة القرض: 5 سنوات بحد أقصى.

المصاريف الإدارية: 1.5% من إجمالي قيمة القرض.

السن: من 21 عاما إلى 60 عاما بحد أقصى.

الحد الأدنى للراتب الشهري: 1500 جنيه بحد أدنى.

أسماء النوادي: بلاك بول، والأهلي، ولديجو سوفت، وأيرو سبورت.

3 - بنك قناة السويس:

قيمة القرض: يتراوح من 10آلاف جنيه إلى مليون جنيه بحد أقصى.

نسبة الفائدة: من 16% إلى 19% سنويا متناقصة حسب تحويل الراتب من عدمه.

مدة القرض: من 6 أشهر إلى 10 سنوات حد أقصى.

المصاريف الإدارية: 2% من إجمالي قيمة القرض.

السن: من 21 عاما إلى 65 عاما.

الحد الأدنى للراتب الشهري: 2500 جنيه في حال تحويل الراتب و4 آلاف جنيه في حال عدم التحويل.

أسماء النوادي: النادي الأهلي، وبعض النوادي الأخرى.

4 - البنك العقاري:

قيمة القرض: 100 ألف جنيه حد أقصى.

نسبة الفائدة: 17% سنويا متناقصة.

مدة القرض: 5 سنوات حد أقصى.

المصاريف الإدارية: 0.5% من إجمالي قيمة القرض.

السن: من 21 عاما إلى 60 عاما.

الحد الأدنى للراتب الشهري: ألف جنيه.

أسماء النوادي: الترسانة والغابة والنادي.

5-بنك الاستثمار العربي:

عاد بنك الاستثمار العربي لتمويل عضوية النادي منذ شهر تقريبا بعد توقفه عامين.

قيمة القرض: تبدأ من 10 آلاف جنيه إلى تمويل 100% من العضوية.

نسبة الفائدة: 17% متناقصة للموظفين و18.5% لأصحاب المهن الحرة.

مدة القرض: تتراوح من عام إلى 7 سنوات بحد أقصى.

المصاريف الإدارية: 1% إلى 2% حسب نوع الضمانة.

السن: من 21 عاما إلى 60 عاما كحد أقصي.

الحد الأدنى للراتب الشهري: يبدأ من ألفي جنيه للموظفين و10 آلاف جنيه لأًصحاب المهن الحرة.

أسماء النوادي: النادي.