تقرير: شبح كورونا يضرب اقتصاديات العالم ويهدد بعض الدول بالإفلاس



القاهرة - وكالات:

قال مركز أبحاث ودراسات الشرق الأوسط إن فيروس كورونا قد تسبب في حدوث اضطرابات ملحوظة في الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ.

وأضاف المركز في تقرير بثته وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيتقلص بنسبة 1.3%، أي ما يعادل 1.1 تريليون دولار بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأثَر انتشار الفيروس سلبا على مختلف الأنشطة الاقتصادية، وهو ماظهر واضحا من خلال تباطؤ استهلاك السلع الأساسية، وتقلُّص الطلب على النفط، وتراجع الإنفاق على القطاع السياحي الذي تزامن مع القيود الرسمية المفروضة على حركة السفر والتنقل.

وحذر مراقبون اقتصاديون بحسب التقرير من أن التداعيات السلبية لكورونا قد تؤدي إلى إفلاس بعض الدول قريبا في ظل هبوط الأسواق العالمية وتصاعد مخاوف المستثمرين من انتشار الفيروس ودخوله دولا جديدة.

وتسبب فيروس "كورونا"، في حالة من الذعر والفوضى لمختلف الشعوب، حيث أدى إلى اضطراب الحياة اليومية لملايين الأشخاص، كما تسبب في تراجع مؤشرات الاقتصاد العالمي ووقف حركة التنقل بين الدول، فضلا عن إلغاء عشرات الفعاليات السياسية والرياضية والثقافية.

وعلى الرغم من جميع الإجراءات الوقائية وخطط الطوارئ التي تبنتها حكومات العالم، إلا أنها لم تنجح حتى الآن في إيقاف تفشي هذا الفيروس الذي يراه المراقبون أخطر أزمة وبائية عالمية في الألفية الثالثة، حتى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الأربعاء الماضي أن فيروس "كورونا" أصبح وباء عالميا.

ويسجّل "كورونا" يوميا مزيداً من حالات الإصابات والوفيات في مختلف الدول، حيث سجل حتى الآن قرابة 134 ألف إصابة وأكثر من 5040 حالة وفاة، وامتد الفيروس ليصيب عددا من كبار المسؤولين والقادة الدوليين، فعلى سبيل المثال أصيبت زوجة رئيس الوزراء الكندي صوفي غريغوار ترودو، بالفيروس وتخضع حاليا للحجر الصحي، فيما أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو العمل من منزله، كما أُخضع ملك النرويج هارالد الخامس والملكة صوفيا للحجر المنزلي، وأصيب كل من وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستر، ووزيرة الصحة البريطانية نادين دوريز، كما تأكدت إصابة وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون، ووزير الاتصالات البرازيلي فابيو واجن مارتن، والذي اجتمع مؤخرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويبدو أن الوضع أصبح أكثر خطورة على الساحة الأوروبية، فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، أن أوروبا باتت حاليا البؤرة الرئيسية لفيروس "كورونا"، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تسجل فيها يومياً يفوق عدد الحالات اليومية التي سجلت في الصين خلال ذروة انتشار المرض.

كانت الدول الأوروبية قد شددت إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا حيث أعلنت العديد من الحكومات الأوروبية قرارات جديدة بإغلاق المؤسسات التعليمية وبعض الأماكن العامة وتعزيز تدابير الحجر الصحي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الجمعة، حالة الطوارئ في البلاد وإغلاق الحدود لمواجهة فيروس "كورونا"، موضحا أن بلاده ستوقف اعتباراً من الأربعاء المقبل دخول الأوروبيين لمدة 30 يوماً.

كما أعلنت روسيا انها ستخفض اعتبارا من الاثنين المقبل عدد رحلاتها الجوية مع الاتحاد الأوروبي في محاولة لاحتواء انتشار وباء" كورونا".