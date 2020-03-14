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تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم؟

11:09 ص السبت 14 مارس 2020
تعرف على أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم؟

أسعار الخضروات والفاكهة

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الفلفل الحامي، وارتفعت أسعار القلقاس، وبقت بقية أسعار الخضروات اليوم السبت بسوق العبور، مستقرة، مقارنة بأسعار أمس.

وبلغ سعر الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات بتراجع جنيه، والقلقاس بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين، بحسب بيانات سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4.25 جنيه.

البطاطس بين 2 جنيه و 2.7 جنيه.

البصل بين 3 و6 جنيهات.

الكوسة بين 5 و 8 جنيهات.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و 11 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 5 و8 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 5 و7 جنيهات بتراجع جنيه.

الملوخية بين 4 و6 جنيهات.

الخيار البلدي بين 4 و 6 جنيهات.

القلقاس بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

أسعار الفاكهة:

برتقال بلدي بين 2.5 و 4.5 جنيه.

برتقال سكري بين 2.5 و 4.5 جنيه.

برتقال أبو سرة بين 4 و 7 جنيهات.

اليوسفي بين 3 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 5 جنيهات و11 جنيها.

أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الفلفل الحامي القلقاس

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