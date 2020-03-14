بيل جيتس يعتزم التقاعد من مايكروسوفت للتفرغ للأعمال الخيرية

سان فرانسيسكو - (د ب أ):

قال رجل التكنولوجيا العالمي بيل جيتس، إنه سيتقاعد من مجلس إدارة شركة مايكروسوفت كورب الأمريكية، وهي الشركة التي أسسها عام 1975 ونمت لتصبح أكبر منتج للبرمجيات، وذلك من أجل تكريس المزيد من وقته إلى الأعمال الخيرية.

وذكرت اليوم الجمعة وكالة أنباء بلومبرج، أن جيتس كتب على مدونة اليوم الجمعة قائلا إن "مايكروسوفت ستكون دائما جزءا مهما من عمل حياتي وسوف أستمر في الانخراط مع ساتيا (ناديلا، المدير التنفيذي الحالي لمايكروسوفت) والقيادة الفنية للمساعدة في تشكيل الرؤية وتنفيذ أهداف الشركة الطموحة"

وأضاف: "أشعر بالمزيد من التفاؤل عن ذي قبل بشأن التقدم الذي تحرزه الشركة، وكيف أنها لا يزال بإمكانها إفادة العالم".