التضامن: إغاثة 250 أسرة بمنطقة الزرايب وتعويض المتضررين من الأمطار

كتبت- ياسمين سليم:

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج فرق الإغاثة والطوارئ بالهلال الأحمر المصري، لعمل التدخلات اللازمه بمنطقة الزرايب بمنطقة 15 مايو منذ منتصف ليل الأمس الخميس، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

وقالت الوزارة، إن فرق الإنقاذ استكملت عملها صباح اليوم وعمل الإسعافات الأولية للمصابين وتقديم خدمات إغاثية لعدد 250 أسرة من أسرة ومراتب وبطاطين ومواد غذائية جافة.

وأضافت الوزارة، أنه يجرى حاليا تقييم الموقف والاتفاق مع المتضررين على نقلهم إلى المراكز الايوائية لتوفير مزيد من الخدمات كما يتم حصر الخسائر لتقرير التعويضات المناسبة حسب ما يقره القانون.

وكانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد قررت صرف إعانات عاجلة لحين صرف التعويضات القانونيه بقيمة ألف جنيه لكل مصاب و5 آلاف جنيه لأسرة المتوفى.

اقرأ أيضًا:

منخفض التنين يضرب مصر.. موجة الطقس السيئ لحظة بلحظة (تغطية خاصة)​