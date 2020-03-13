هبوط حاد لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يتراجع 20 جنيها اليوم

كتبت- شيماء حفظي:

واصلت أسعار الذهب في مصر، هبوطها الحاد لليوم الرابع على التوالي، حيث فقد الجرام نحو 20 جنيها مرة واحد اليوم الجمعة، وفقد الجرام نحو 33 جنيها في أقل من أسبوع.

وكان الذهب فقد 7 جنيهات للجرام، بتعاملات أمس، وسط إغلاق المحلات والصاغة مع موجة الطقس السيئ والعواصف التي تضرب محافظات مصر.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 واصل التراجع ليسجل اليوم 701 جنيه للجرام مقابل 721 جنيها أمس.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 824 جنيها، وعيار 18 إلى 618 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5768 جنيها.

وانخفض سعر الذهب اليوم بنحو 33 جنيها، من أعلىى سعر قياسي سجله الاثنين الماضي حيث وصل سعر الجرام إلى 734 جنيها.

وأشار نجيب، إلى أن محلات الصاغة، أغلقت أبوابها لليوم الثاني، نتيجة الأحوال الجوية السيئة والأمطار التي تضرب البلاد.

وعالميا، ارتفع الذهب قليلا اليوم الجمعة، لكن المعدن الأصفر ما زال يتجه صوب أسوأ أداء أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات.

ويقيم المستثمرون الضرر الاقتصادي الناجم عن تفشي فيروس كورونا في الوقت الذي استقرت فيه الأسواق المالية قليلا بعد اضطراب.

كما صعد البلاديوم المُستخدم في الحفز الذاتي بما يصل إلى ثمانية بالمئة بعد أن تراجع نحو 28 بالمئة يوم الخميس في ظل موجة بيع عالمية. لكنه يتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي له على الإطلاق.

وفي الأسبوع، انخفض المعدن النفيس 5.1% وهو أكبر هبوط منذ نوفمبر 2016، بما في ذلك انخفاض يوم الخميس بنسبة 4.5%، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1589.20 دولار.

وقال جيجار تريفيدي محلل السلع الأولية لدى أناند راثي للأسهم والسمسرة في مومباي لرويترز ”التعافي بعد البيع المذعور الذي شهدته كافة فئات الأصول دعم المعادن النفيسة أيضا“ مضيفا أن المخاوف بشأن الانتشار الأوسع للفيروس قدمت الدعم للمعدن الأصفر.