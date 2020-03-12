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بورصة ميلانو تسجل أكبر خسارة لها منذ عام 1998 بسبب كورونا

07:52 م الخميس 12 مارس 2020
بورصة ميلانو تسجل أكبر خسارة لها منذ عام 1998 بسبب كورونا

بورصة ميلانو

روما - (د ب أ)

سجل المؤشر الرئيسي لبورصة ميلانو للأوراق المالية في إيطاليا أكبر تراجع يومي له منذ إطلاقه في 1998.

وتراجع مؤشر "إف.تي.إس.إي إم.آي.بي" الرئيسي لبورصة ميلانو بنسبة 9ر16% في ختام تعاملات اليوم الخميس، إلى 44ر14894 نقطة.

يأتي ذلك في حين أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس خطة أزمة للتعامل مع تداعيات تفشي فيروس كورونا، تتضمن تعزيز برنامج شراء السندات بمبلغ إضافي قدره 120 مليار يورو (135 مليار دولار) خلال العام الجاري وإتاحة قروض طارئة للبنوك، إلا أنه لم يقم بخفض سعر الفائدة الرئيسي كما كانت تتوقع الأسواق.

بورصة ميلانو إيطاليا فيروس كورونا
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